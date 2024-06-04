Макаревича проверяют на экстремизм после разговора с пранкером

Следственный комитет России начал доследственную проверку в отношении музыканта Андрея Макаревича. Поводом для проверки стал его разговор с телефонным пранкером. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время в отношении Макаревича ведется доследственная проверка на предмет наличия в его словах признаков статьи 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности)», — сказал он.

Он отметил, что проверку начали после того, как Макаревич в разговоре с пранкером, который представился президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что поддерживает Украину и негативно относится к российскому вторжению.

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Запись разговора с Макаревичем в середине мая опубликовали известные прокремлевские пранкеры Вован и Лексус. После этого обращение с просьбой провести в отношении музыканта проверку в СК написал исполнительный директор общественного движения «Ветераны России» Вадим Мироненко.

«По моим данным, доследственная проверка в отношении Макаревича действительно начата. Пока решения по ней нет. Полагаю, что какое-то процессуальное решение по ее итогам будет принято, как это и предусмотрено законом», — заявил он ТАСС.

В сентябре 2022 года российский Минюст внес Андрея Макаревича в реестр «иноагентов». Позже музыканта дважды штрафовали за неисполнение «иноагентских» обязанностей. После начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Макаревич высказался против войны и покинул Россию. Сейчас он проживает в Израиле.

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