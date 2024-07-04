Обвинившая мужа-депутата в избиении женщина передумала и оправдала его

Жена депутата от «Единой России» в якутской гордуме Кирилла Соболева Татьяна, ранее выложившая фотографии с синяками и обвинившая мужа в избиении и угрозах, опубликовала серию сторис, в которых заявила, что ее супруг не применял к ней насилие, а сама женщина «эмоционально нестабильна».

«Да вы даже не знаете, какой “неблагодарный” труд у Кирилла служить народу, когда 50-80% населения настоящие дьяволы», — написала Соболева. Она добавила, что между ней и мужем произошла «потасовка, но не более».

Женщина утверждает, что выложила фотографии с синяками из-за сложного эмоционального состояния. По ее словам, в 2024 году она столкнулась с множеством проблем в бизнесе, в частности с долгами и разбирательствами, а также родила третьего ребенка.

«Мои сториз выглядели так, что будто мой муж тиран — и бьет меня дома. Но это вовсе не так. И никто меня не запугивает, тем более Кирилл. У нас в Реале очень сложный этап, хотя ранее жизнь была сказкой. Мы много спорим, много разногласий, что эмоции было не сдержать», — заявила Соболева.

Жена депутата также утверждает, что СМИ начали «клеветать и разносить информацию». «Каждый второй обсуждает нас. И мне неприятно <...> Я еще раз приношу извинения и благодарна за поддержку», — добавила женщина.

3 июня Соболева обвинила мужа в избиении и заявила, что он «всячески пытается признать ее больной». Она также выложила скриншоты переписки с Соболевым, в которой тот угрожал ее юристам и обещал «хуй им показать и по губам провести».

При этом сам Соболев отрицал все обвинения и заявил, что он не живет с супругой и не знает, откуда на ее теле синяки и ссадины. Позже издание Sakhaday выяснило, что Соболев уже получал предупреждение от коллег из-за оскорбления директора управляющей компании «Бюджетник» Аурики Стручковой.

Тогда председатель гордумы Якутска Альберт Семенов не стал комментировать произошедшее. Однако заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Иван Луцкан заявил, что Соболевой следует обратиться в правоохранительные органы, чтобы получить оценку действий ее мужа на законодательном уровне. В случае признания его виновным, как утверждает Луцкан, Соболева могут исключить из партии.

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