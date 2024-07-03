Обвиненный в избиении жены депутат уже получал предупреждение за оскорбление женщины

Депутат якутской городской думы от партии «Единая Россия» Кирилл Соболев, супруга которого ранее обвинила его в избиении, в ноябре прошлого года получил предупреждение от коллег за оскорбление директора управляющей компании «Бюджетник» Аурики Стручковой. Об этом сообщает Sakhaday.

Как пишет издание, депутат «некрасиво обзывал [Стручкову] по половому признаку» и утверждал, что ее компанию «нужно закрыть». В ответ женщина подала жалобу на депутата в гордуму.

Тогда коллеги Соболева на заседании президиума сделали ему предупреждение «о недопустимости подобных ситуаций, способных дискредитировать статус депутата». Копию выписки из протокола заседания также опубликовало Sakhaday. В документе указано, что за вынесение предупреждения проголосовали все шесть депутатов. Воздержавшихся или проголосовавших против не было.

Ранее стало известно, что жена Соболева Татьяна обвинила его в избиении. Женщина утверждала, что ее муж избил ее ногами и теперь «всячески пытается признать ее больной». При этом, как утверждает Соболева, это не первое избиение со стороны мужа. «Ситуация, которая произошла сегодня, перевернула мой мир. Бить с ноги — это было пределом. Я не хотела, но Бог любит троицу. С третьего раза я поняла, что это уже предел», — написала женщина.

Sakhaday также опубликовало фотографии, которые Соболева выложила в своем инстаграме. На них видны синяки на теле женщины. Издание отмечает, что Татьяна отказалась комментировать произошедшее. При этом сам депутат заявил Sakhaday, что он не живет вместе с супругой и не знает, откуда у нее синяки.

Председатель гордумы Якутска Альберт Семенов отказался от комментариев. Издание отмечает, что пока неизвестно, соберется ли в этот раз заседание президиума.

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