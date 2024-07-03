Жена якутского депутата-единоросса обвинила его в избиении

Жена депутата гордумы Якутска Кирилла Соболева Татьяна обвинила его в избиении и угрозах. Об этом она написала в своем инстаграме, опубликовав собственные фото с синяками и ссадинами. На момент публикации заметки аккаунт Соболевой оказался закрыт, но якутское издание Sakhaday процитировало сообщение.

По словам Соболевой, муж избил ее, а теперь «всячески пытается признать ее больной». «Я не идеальная, но я считаю, что такого не достойна. Мой мир рушится. Я перетерпела с его стороны море говна, но предела больше нет. Это абьюз — жесткий», — написала она.

Соболева также выложила скриншоты переписки с мужем, в которой он угрожает ее юристам, обещая, что «хуй им покажет и по губам проведет».

Позже Sakhaday удалило скриншоты постов Соболевой. Как пояснили в издании, об этом попросила она сама. «По настоянию Татьяны, жены депутата Кирилла Соболева, мы удалили скрины с фото ее побоев. Но так как дело касается не только ее, но и депутата, мы молчать не будем», — говорится в телеграм-канале Sakhaday.

По данным издания, Кирилл Соболев отрицает обвинения в избиении супруги и говорит, что не знает откуда у нее синяки. По его словам, он живет с Татьяной раздельно.

Похожая история в июне произошла в Красноярском крае. Бывшая глава региональной Федерации шахмат Инна Яковлева обвинила своего гражданского мужа вице-спикера заксобрания Красноярского края Андрея Новака в жестоком избиении. Это произошло после того, как депутат изменил ей, а женщина потребовала, чтобы он выплачивал алименты. Яковлева также рассказала, что Новак угрожал ей убийством и обещал «сгноить детей» в детдоме.

Изначально Новак заявлял, что не знаком с Яковлевой, но в ходе допроса все же признался, что случился конфликт, а также в том, что у них есть два общих ребенка. Против Новака завели уголовное дело по двум статьям: «истязание» и «угроза убийством». Пока идет следствие депутат останется на свободе. Суд не арестовал его, а лишь наложил запрет определенных действий — Новаку запрещено общаться с Яковлевой и детьми, а также приближаться к ее дому ближе, чем на 500 метров.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.