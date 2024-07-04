Российским чиновникам порекомендовали ездить на «Ладах» и «ГАЗелях»

Минпромторг посоветовал госслужащим пересаживаться на микроавтобусы «ГАЗель» и легковые автомобили Lada Largus, а также китайские кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro, пишет информагентство «Интерфакс». Ведомство таким образом расширило список «рекомендованных для приоритетного использования» федеральными, региональными и муниципальными чиновниками брендов с 11 до 14, а список моделей — до 43.

Из моделей подконтрольной Ростеху «Группы ГАЗ» министерство советует «ГАЗель Next», «ГАЗель NN», «Соболь» и «Соболь NN». Lada Largus дополнила уже существующие в перечне пять марок концерна «Автоваз» (Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Legend и Niva Travel).

«ГАЗель» и фургон «Соболь» считаются коммерческими автомобилями, поэтому производитель готов отдавать их в лизинг с месячными платежами, начинающимися от 60 400 рублей. Купить машину сразу с завода можно от 4,4 млн рублей за пассажирскую «ГАЗель NEXT» и от 3 млн рублей за грузовой «Соболь». Через сервисы бесплатных объявлений подержанные образцы можно найти по ценам, начинающимся с 400 тысяч рублей.

Новая Lada Largus сейчас доступна в России от 1,3 млн рублей в базовой комплектации. Бывший в употреблении вариант — от 300 тысяч рублей.

Китайские Chery Tiggo 7 Pro комплектует и продает бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге. Японский концерн в 2022 году передал завод «за символическую цену» структуре Минпромторга, ФГУП «НАМИ». Переименованное в «Автозавод Санкт-Петербург» юрлицо год спустя договорилось о продаже кроссоверов Chery под брендом Xcite X-Cross 7.

В отличие от присутствующих на рынке с 90-х «ГАЗелей» и доступных с 2012 года Lada Largus, первые Xcite поступили в продажу в конце мая 2024 года. От Chery Tiggo 7 Pro продукцию «Автозавода» отличает шильдик и решетка радиатора. Эта модель Chery продавалась в России под оригинальной маркой с 2020 года. Xcite X-Cross 7 продается сейчас по цене 2,5 млн рублей за комплектацию Enjoy и от 2,6 млн рублей за комплектацию Techno. В автосалонах «Автоваза» под Xcite начали выделять отдельное место, рассказывают автодилеры.

До весны 2022 года на российском рынке были представлены автомобили 60 брендов. К 2023 году остались три отечественных и 11 китайских. В 2024 году на рынок вышла новая «Волга» — перелицованный китайский седан Hongqi H5, который собирают на мощностях нижегородских предприятий «Группы ГАЗ».

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