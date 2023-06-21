«Москвич» по цене Camaro

До войны российский авторынок был одним из самых привлекательных в Европе — на нем были представлены машины 60 различных брендов, но к концу 2022 года легально из них остались работать только 14: три российских и 11 китайских. Исход иностранных производителей привел к небывалому росту цен и рекордному обвалу автомобильного рынка — даже «АвтоВАЗу» пришлось отправиться в непредвиденный отпуск из-за дефицита иностранных деталей. Конкуренция и ассортимент упали настолько, что теперь хваленый «Москвич» можно купить по цене нового пикапа от Ford, а если чуть доплатить — то даже по цене Chevrolet Camaro. «Холод» посмотрел на цены российских авто и рассказывает, что можно купить за эти деньги в других странах.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», средневзвешенная цена (средняя цена с поправкой на «вес» (долю рынка) модели — прим. «Холода») нового легкового автомобиля по итогам 2022 года выросла на 20% — с 2 до 2,38 миллиона рублей. В первые четыре месяца 2023 года этот показатель достиг 2,6 миллиона рублей. Подорожали и китайские бренды, заполнившие рынок после ухода конкурентов: средневзвешенные цены на самые популярные модели, в том числе на Haval Jolion и Chery Tiggo 4, также перевалили за два миллиона рублей.

Средневзвешенная цена Это средняя цена, но с учетом различного веса каждого показателя. Если при подсчете обычного среднего, у каждого из значений одинаковый вес, то в случае со средневзвешенным этот вес зависит от важности показателей. Средневзвешенная цена автомобилей считалась в зависимости от доли рынка: чем она выше, тем выше был вес при подсчетах цены.

В то же время 2022 год отметился сильнейшим падением авторынка как минимум за последние 20 лет. Ассоциация европейского бизнеса подсчитала, что по сравнению с довоенным 2021 годом продажи новых легковых автомобилей уменьшились почти в 2,5 раза: с 1,66 миллиона до 687 тысяч штук.

Топ самых популярных легковушек в 2022 году возглавили модели Lada: Granta, Niva и Vesta. В десятку также вошли Kia Rio, Hyundai Solaris, Haval Jolion, Hyundai Creta, Lada Largus VP, Renault Duster и Geely Coolray. При этом суммарные продажи первой тройки почти в полтора раза превысили продажи остальных семи автомобилей. Согласно подсчетам «Холода», топ-5 самых популярных автомобилей у россиян за 2022 год выросли в цене на 25-50% от довоенной минимальной цены.

Сколько-сколько?

Минимальная цена Lada Granta выросла на четверть: с 560 до 692 тысяч рублей. За эти деньги будущий владелец получит стандартный двигатель объемом 1,6 литра, регулируемый руль, электростеклоподъемники только на передние двери и электроусилитель руля — подушек безопасности в этой комплектации не предусмотрено, как и кондиционера.



Lada Granta, Lada Niva, Lada Vesta, Kia Rio, Hyundai Solaris. Фото: «Автоваз»; Kia; Hyundai

Не меняющая с 1977 года внешний дизайн Lada Niva также подорожала на четверть, с 660 до 822 тысяч рублей. Трехдверная базовая версия включает в себя те же стеклоподъемники передних дверей, крепления для детских сидений, «аудиоподготовку» (дыра под магнитолу) и стальные диски. Полноценно рабочих подушек безопасности за 46 лет в Niva так и не появилось. Самая передовая модель Lada Vesta за год подорожала более чем в полтора раза: с 796 тысяч до 1,24 миллиона рублей. За эти деньги можно получить передние подушки безопасности, электростеклоподъемники и подогрев окон и даже кондиционер, правда, послушать музыку снова не получится — комплектация предполагает только наличие «аудиоподготовки».

Читать еще Петербургский форум фантазий Как ПМЭФ перестал быть международным и экономическим, а деловую повестку сменили пляски с оружием и иллюзии о величии

Довоенные лидеры российского рынка Kia Rio и Hyundai Solaris выросли в цене примерно на 50%. Самую дешевую модель Rio можно купить за 1,56 миллиона рублей. Это более чем в полтора раза дороже, чем в конце 2021 года, когда цена на модель в базовой комплектации начиналась от 985 тысяч рублей. Правда, судя по официальному сайту, по всей стране в наличии осталось только 11 автомобилей из официальных поставок (в том числе в аннексированном Крыму). В отличие от продукции Lada, базовая Rio идет с автоматической коробкой передач, аудиосистемой, антиблокировочной системой тормозов (ABS), передними подушками безопасности и др.

Новых Hyundai Solaris в России больше нет — официальный сайт предлагает купить автомобили на вторичном рынке. Цена за машину не старше одного года с самым маленьким пробегом начинается от 1,44 миллиона рублей, за эти деньги можно получить усилитель руля, передние подушки безопасности, кондиционер, мультимедийную систему и автоматическую коробку передач. Бывшая в употреблении машина стоит почти в полтора раза дороже, чем новый автомобиль в конце 2021 года: тогда минимальная цена составляла 970 тысяч рублей.

А сколько за границей?

Рост цен на авто внутри России напрямую вызван дефицитом и проблемами с поставками. Для сравнения, в «дружественном» Китае минимальная цена на Kia Rio составляет 66,9 тысячи юаней, это примерно 784 тысячи рублей. Правда, на китайском рынке, наоборот, избыток предложения, что вынуждает производителей снижать стоимость в результате «ценовых войн». Из-за противостояния автоконцернов Hyundai Solaris в базовой комплектации еще недавно стоил даже менее 700 тысяч рублей.

В Эстонии Kia Rio доступна от 1,4 миллиона рублей, а Kia Ceed — от 1,7 миллиона. В Казахстане цена на Kia Ceed начинается от 1,9 миллиона рублей, а на Kia Cerato — от 2 миллионов. Приобрести Rio в Казахстане прямо сейчас нельзя — модель недоступна для покупки на официальном сайте корейского концерна, однако на начало 2022 года Rio стоила 1,12 млн рублей.

Читать еще США обвалили крипторынок Иски против Binance и Coinbase привели к панике на крупнейших биржах планеты

Некогда популярный на российском рынке Volkswagen Polo в Китае (правда, там своя версия под местный рынок) можно купить за 1,1 миллиона рублей. Минимальная цена на седан Volkswagen Polo в Казахстане — 1,7 миллиона рублей. Его прямой конкурент и побратим по немецкому концерну — Skoda Rapid — в Китае стоит от 1,2 миллиона рублей. Renault, входившая в одну компанию вместе с Lada , продает в Казахстане свои «бюджетники» Sandero Stepway и Logan Stepway от 1,58 миллиона рублей.

Бюджетник «Москвич»

Первую модель «Москвича», автомобиль «Москвич 3», выпустили только к концу 2022 года. Недавно производитель объявил, что к началу июня в России было продано почти 2,5 тысячи машин. А по итогам последней недели мая «Москвичу» даже удалось войти в десятку самых продаваемых брендов. «Москвич 3» — это пересобранный в России китайский переднеприводный кроссовер JAC JS4 — от китайской модели «Москвич 3» отличается только более мощным двигателем.

Автомобиль сложно назвать бюджетным: стартовая цена начинается от 1,97 миллиона рублей (23,3 тысячи долларов по текущему курсу) и может достигать 2,25 миллиона за более комфортную комплектацию. Для сравнения, базовая комплектация JAC JS4 в России стоит 1,75 миллиона рублей, а в Китае почти в два раза дешевле — около миллиона рублей.



«Москвич 3», Chevrolet Malibu, Ford Maverick, Chevrolet Camaro. Фото: «Москвич»; Chevrolet; Ford

«Базовый» «Москвич 3» обойдется россиянам дороже, чем американцам гибридный пикап Ford Maverick, стоимость которого начинается от 22,6 тысячи долларов и американский кроссовер Chevrolet Trax, базовая цена которого начинается от 20,4 тысячи долларов. Чуть дороже, чем «Москвич 3» (26,1 тысячи долларов), обойдутся спортивный Chevrolet Camaro или семейный Chevrolet Malibu.

На европейском рынке за примерно ту же цену (23,9 тысячи долларов) в Чехии можно приобрести новую Skoda Octavia, а если хочется аналог «Москвича 3», то кроссовер Skoda Kamiq за 22 тысячи долларов.