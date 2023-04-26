За год с начала войны в Украине с российского рынка ушли 20% иностранных компаний. Еще две тысячи ждут возможности продать свои активы

С начала войны в Украине с российского рынка ушли 20% компаний из «недружественных» стран. Остальные продолжают вести бизнес в России или по собственной воле или вынужденно, пишут «Важные истории».

Доля выручки ушедших компаний в 2021 году составляла около трех триллионов рублей — это меньше 15% от общего объема рынка.

Как отмечают «Важные истории», из России ушли крупные международные компании, многие из которых построили в стране собственное производство и торговые сети, но не стали рисковать репутацией. Среди них автогиганты Mercedes-Benz, Renault, Nissan, Mazda, сеть автозаправок Shell, табачный холдинг Tobacco Group, а также сеть быстрого питания McDonald’s и сети магазинов одежды Reserved, Сropp, House, Mohito, Sinsay.

Количество компаний с собственниками из ЕС, Великобритании, США и других «недружественных» стран в российском реестре юридических лиц уменьшилось с февраля 2022 года по апрель 2023 года более чем на 2600. Эти компании сменили собственника, были ликвидированы или находятся в процессе ликвидации, отмечают «Важные истории».

Как пишет издание, некоторые компании, продавшие свои активы, резервируют прав обратного выкупа. Другие — держат проданные доли у себя в залоге, меняют юрисдикцию на «дружественные» страны или отдают бизнес доверенным людям.

Среди тех, кто получил право обратного выкупа — McDonald’s, Ford, L’Occitane, Danone и Renault.

По данным Financial Times, еще около двух тысяч иностранных компаний ждут возможности продать свои российские активы. Соответствующее разрешение выдает комиссия по иностранным инвестициям Минфина России, которая явно не справляется с таким объемом заявок. «Комиссия заседает три раза в месяц и рассматривает не больше семи заявок за одно заседание. Да еще и отказать может», — сказал изданию один из участников рынка.

В свою очередь, The Insider подсчитал, что с такой скоростью все поданные заявки комиссия будет рассматривать почти восемь лет.

Источник: «Важные истории»

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