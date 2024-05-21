«Волга» представила первую за 14 лет гражданскую машину

Премьер-министр Михаил Мишустин посетил выставку «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) в Нижнем Новгороде, где ему представили новые модели автомобилей «Волга». Об этом сообщает «РИА Новости».

Фото: government.ru

Мишустин отметил, что новые модели «выглядят современно». В то же время он подчеркнул, что большинство деталей для «Волги» производятся не в России, и заявил о необходимости локализации производства.

По словам премьер-министра, локализацию нужно начать с деталей, которые не являются технологически сложными.

«У вас где сделан руль, китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы», — заявил Мишустин.

Чиновник отметил, что производство соответствующих материалов уже наладили на заводах в экономической зоне «Алабуга» в Татарстане, которая в апреле этого года подвергалась атаке беспилотников.

Как сообщает «РИА Новости», машины будут выпускать на базе нижегородского автомобильного кластера. По данным агентства, сейчас запланирован выпуск трех моделей: Volga С40 — седан класса D, Volga К30 — кроссовер класса С, Volga К40 — кроссовер класса D. Первые машины должны быть собраны в этом году. К 2025 году их будут выпускать в режиме полного цикла.

ТАСС утверждает, что в новых моделях «используется эффективный и экономичный современный бензиновый мотор мощностью 188 лошадиных сил». Машины оснащены 7-ступенчатой автоматической коробкой передач и «интеллектуальными системами помощи водителю». Агентство пишет, что в мультимедийную систему новых машин «интегрированы отечественные сервисы, популярные у российских автовладельцев». О каких именно сервисах идет речь, не уточняется.

Фото: government.ru

Последней выпущенной «Волгой» была Volga Siber — лицензионная копия американского автомобиля Chrysler Sebring. Ее производство прекратили в 2010 году. Ранее российские СМИ отмечали, что новые модели «Волги» — копии китайского автомобиля Hongqi H5.

Идея возобновления производства автомобилей «Волга» появилась в июне 2023 года. 26 марта этого года Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) подал заявку на регистрацию нового товарного знака Volga. Тогда российские СМИ отмечали, что стоимость новых машин может быть около 3,5 миллионов рублей.

Глава Минпромторга Денис Мантуров в январе этого года заявил, что машины будут собирать вместе с новым «технологическим партнером». Кто именно мог бы стать партнером, Мантуров не уточнил.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.