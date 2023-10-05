В России стали чаще блокировать VPN-сервисы

В России все чаще стали блокировать VPN-сервисы по протоколу WireGuard, который считается одним из самых распространенных и удобных, сообщает «Агентство».

Так, в «Службе техподдержки НА СВЯЗИ» изданию сообщили, что за прошедшие сутки число жалоб на блокировки выросло примерно в два раза по сравнению с прошлой неделей. Проблемы с подключением к VPN-сервисам возникают у пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Ярославской, Ростовской, Липецкой, Калужской, Пензенской, Самарской, Рязанской, Белгородской, Воронежской, Вологодской, Владимирской, Саратовской, Брянской и Омской областей, Чувашской республики, республик Марий Эл и Татарстана.

Создатель анонимного проекта по обходу блокировок ProstoVPN Antizapret считает, что сбои могут быть связаны с тем, что Роскомнадзор тестирует инструменты для блокировки VPN.

«Я не вижу иной причины, по которой могут в течение двух месяцев то активировать фильтры, то опять их отключать, кроме как для их отладки. Фильтры меняются: изначально они были простые и анализатор легко можно было обойти, но со временем начали применять чуть более комплексные», — сказал он. Также считает и автор телеграм-канала о интернет-блокировках «Эшер II» Филипп Кулин.

Ранее на этой неделе сенатор Артем Шейкин заявил, что с 1 марта 2024 года вступит в силу приказ, согласно которому Роскомнадзор будет блокировать VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты, на всех площадках, включая AppStore и Play Market.

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