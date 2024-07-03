Минкульт рекомендовал следить за образами артистов

Министерство культуры рекомендовало региональным властям обращать внимание на внешний вид артистов. Об этом в своем телеграм-канале сообщила член комитета Госдумы по защите конкуренции, депутат фракции КПРФ Ирина Филатова, опубликовав ответ ведомства на ее обращение.

«Минкультуры России в адрес региональных органов власти в сфере культуры направлена рекомендация с целью обратить дополнительное внимание к внешнему виду артистов, выступающих на культурно-массовых мероприятиях, в особенности проводимых на государственных и муниципальных площадках без возрастных ограничений», — говорится в письме.

Месяц назад Филатова обратилась к министру культуры Ольге Любимовой с требованием ввести «обязательные требования к стилю одежды для публичных выступлений».

«Выступления в "полуголом" виде уже давно стали нормой для звезд отечественного шоу-бизнеса», — заявляла тогда Филатова.

Это стало реакцией на выступление Ольги Бузовой в Уфе, которое состоялось в День защиты детей на VK Fest. Она вышла на сцену в кожаном боди. Ее внешний вид возмутил провластных общественников и пользователей соцсетей, которые сравнивали образ Бузовой с нарядами участников «почти голой» вечеринки Насти Ивлеевой.

Спустя два дня после скандала Бузова извинилась. «Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно», — написала она в своем телеграм-канале. При этом Бузова добавила, что у концерта, где она выступала, были возрастные ограничения, а вход был платным.

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