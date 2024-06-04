После выступления Бузовой Минкульт попросили ввести нормы для нарядов артистов

Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова обратилась к министру культуры Ольге Любимовой с предложением ввести обязательные требования к стилю одежды артистов, которые выступают на мероприятиях без возрастных ограничений. Об этом пишет агентство ТАСС, в распоряжении которого оказался текст обращения.

«Поскольку не все российские артисты осознают влияние собственного поведения и выступлений на широкую публику, прошу Вас рассмотреть возможность введения для артистов эстрады обязательных требований к стилю одежды для публичных выступлений без возрастных ограничений для посетителей», — написала Филатова.

По ее словам, уважение к зрителям требует соблюдения морально-этических норм особенно среди артистов, транслирующих свое творчество для молодежи и детей. «Выступления в "полуголом" виде уже давно стали нормой для звезд отечественного шоу-бизнеса», — посетовала Филатова.

Поводом для ее обращение стало выступление Ольги Бузовой 1 июня в Уфе на фестивале VK Fest. На сцену она вышла в кожаном боди. Внешний вид Бузовой вызвал возмущение провластных общественников и пользователей соцсетей. В пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Башкирии сообщили, что получили многочисленные жалобы на выступление певицы.

В свою очередь, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сравнила сценический образ Бузовой с нарядами участников «почти голой» вечеринки Насти Ивлеевой.

Сама Бузова спустя два дня опубликовала в своем телеграм-канале пост с извинениями. «Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно. Я всегда несу любовь и добро. Живу и работаю во благо Родины и все это знают. Это главные ценности для меня и для моих людей. Не ищите зло там, где его нет», — написала она, отметив, что у концерта, на котором она выступала, были возрастные ограничения, а вход на него был платным.

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