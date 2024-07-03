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В Москве из-за жары погиб крановщик 

11:31 • 03.07.2024

Утром 3 июля на стройке на юге Москвы оператор башенного крана потерял сознание от жары и умер. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на представителя экстренных служб. 

«Погиб, долго не могли проникнуть в кабину — был сильный боковой ветер», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь, телеграм-канал Mash писал, что медики не могли подняться к потерявшему сознание крановщику из-за высоты, а прибывшие спасатели из-за того, что кран нагрелся. Кабина башенного крана находилась на высоте около 90 метров — это примерно 32 этаж. 

«Сотрудники добрались лишь до половины и попросили еще один расчет на помощь. Мешает и сильный ветер», — добавлял канал. 

Когда спасатели все-таки добрались до кабины крана, она оказалась заперта. Им пришлось выломать дверь, а затем привязать тело крановщика к носилкам и спустить вниз по узкой лестнице. 

В Москве уже несколько дней держится аномальная жара. Накануне в столице был побит температурный рекорд 134-летней давности. 2 июля температура в городе превышала 33 градуса. По словам синоптиков, 3 июля температура может достичь 34 градусов. При этом аномально высокие температуры будут сохраняться и по ночам. 

В июне этого года среднемесячная температура в российской столице превысила климатическую норму на 2,5 градуса. В то же время в городе выпали осадки, которые превышают норму в два с половиной раза. А 20 июня во время мегаливня в Москве заметили торнадо. 

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