Торнадо заметили в Москве 

В нескольких районах Москвы и области заметили торнадо. Перед этим на Москву обрушился мегаливень. Власти столицы объявили в городе последний, «оранжевый» уровень погодной опасности и предупредили жителей города о возможном граде, шквалистом ветре скоростью до 20 метров в секунду и угрозе образования смерчей.

Судя по кадрам, которые распространились в сети, смерчи действительно появились.

Так, телеграм-канал Shot утверждает, что торнадо заметили в спальных районах Москвы, рядом с Истрой, а также в Лосино-Петровском районе. Видео не до конца сформировавшихся смерчей опубликовали сразу несколько каналов.

«Осторожно, Москва» сообщил, что «вихри заметили в Лобне». При этом ураганный ветер гнул рекламные щиты и срывал кровлю с крыш почти по всей Москве.

Так, в Северном Тушино деревья упали на припаркованные автомобили, а в Таганском районе куски кровли сдуло на проезжую часть.

По данным телеграм-канала 112, из-за непогоды в Москве пострадали как минимум 10 человек. Так, Свиблово ветер сорвал металлические листы с крыши, которые упали на контактную сеть и проезжавший мимо трамвай. В результате трамвай был поврежден, а двое ехавших в нем пассажиров получили травмы, сообщило РИА «Новости», ссылаясь на столичный дептранс.

В свою очередь, телеграмм-канал Mash сообщил о гибели мужчины на Ивановской улице неподалеку от московского парка Дубки. На него упало дерево и он скончался до приезда скорой помощи. Позже это сообщение подтвердили в Следственном комитете.

Обновлено в 15:15, добавлена информация СК

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