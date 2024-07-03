Вслед за «тропическими» в Москву придут «египетские» ночи

В ближайшие ночи температура воздуха в Москве не опустится ниже 24 градусов тепла. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он предупредил, что такая погода опасна для здоровья людей.

«Ночью 24,5 градуса — минимальные значения перед восходом солнца. “Египетские ночи” — такое понятие вполне уместно. Это очень жарко, совершенно аномально», — сказал Вильфанд, пояснив, что что организм человека плохо восстанавливается при столь высоких температурах, и поэтому такая погода представляет опасность.

Глава Гидрометцентра также сообщил РБК, что днем в среду, 3 июля, температура воздуха в Москве поднимется до 32–34 градусов, в четверг воздух прогреется до 31 градуса, а в пятницу в столице будет снова до 34 градусов жары. При этом по ночам температура воздуха в спальных районах Москвы не опустится ниже 19 градусов, а в центре — ниже 23 градусов.

В июне 2024 года среднемесячная температура в Москве на 2,5 градуса превысила климатическую норму. Одновременно в столице выпало в два с половиной раза больше месячной нормы осадков.

Накануне Вильфанд сообщил агентству ТАСС, что в Москве побит 134-летний температурный рекорд. Так, 2 июля воздух в столице прогрелся до 33,2 градуса. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1890 году. Тогда температура в Москве достигла отметки в 31,9 градуса.

17 июня о приходе в Москву «тропических» ночей сообщила главный специалист метеобюро города Татьяна Позднякова. По ее словам, так называется погодное явление, при котором ночная температура воздуха значительно превышает норму.

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