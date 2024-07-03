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Муфтият Дагестана временно запретил ношение никаба в республике

09:42 • 03.07.2024

Муфтият Дагестана все-таки ввел временный запрет на ношение никаба в республике. Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале муфтията. 

В нем опубликовано видеообращение заммуфтия Дагестана Абдуллы Салимова. На кадрах он говорит, что «вчера в СМИ было не совсем верное интерпретирование заключения отдела фетв».

«Муфтий, ссылаясь на обращение министерства по национальной политике и делам религии, в котором сообщается о существующей угрозе, объявляет о временном запрете ношения никабов», — сказал Салимов, уточнив, что запрет будет действовать «до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения».

Накануне в телеграм-канале муфтията появилось сообщение о том, что отдел фетв после исследования шариатских текстов не нашел достаточных оснований для всеобщего запрета никаба. В то же время там отмечалось, что запрет может быть введен «в определенных ситуациях из соображений безопасности». 

Днем раньше о скором введении запрета на ношение никаба в Дагестане объявил духовный лидер мусульман республики Ахмад-Афанди Абдулаев. «Сегодня вечером или завтра, на днях, никаб будет полностью по фетве, то есть по решению шариатскому, в запрете», — сказал он.

Ранее против ношения женского закрытого головного убора с узкой прорезью для глаз выступил глава Дагестана Сергеей Меликов. По его словам, никаб — это нетипичный элемент одежды для народов Кавказа, который позволяет скрывать под ним запрещенные предметы. 

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