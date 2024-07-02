Муфтият Дагестана передумал запрещать никаб

Отдел фетв при муфтияте Дагестана проанализировал шариатские тексты и не увидел достаточных оснований для запрета никаба. Об этом сообщается в телеграм-канале религиозной организации.

«В определенных ситуациях из соображений безопасности может быть введен локальный запрет на ношение никаба, поскольку безопасности общества в Исламе отводится первостепенное значение», — говорится в публикации.

Там также отмечается, что локальный запрет на ношение никаба должен быть «продиктован исключительно внешними факторами и носить временный характер».

Накануне о запрете никаба объявил духовный лидер мусульман Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев. «Сегодня вечером или завтра, на днях, никаб будет полностью по фетве, то есть по решению шариатскому, в запрете», — передавал его слова «Интерфакс».

Против ношения женского закрытого головного убора с узкой прорезью для глаз выступил глава Дагестана Сергеей Меликов. Он завил, что никаб — это нетипичный элемент одежды для народов Кавказа, который позволяет скрывать под ним запрещенные предметы.

После того как 23 июня несколько вооруженных людей обстреляли и подожгли религиозные объекты Дагестана, а также напали на полицейских, убив 16 силовиков, некоторые телеграм-каналы писали, что один из нападавших якобы планировал скрыться, надев никаб. Официального подтверждения этой информации нет.

Впрочем о запрете никаба в России говорили и до нападения на Дагестан. Так, в конце мая этот элемент одежды предлагал запретить глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев. Свою позицию он в том числе объяснял тем, что накаб запрещен «даже в некоторых странах Центральной Азии».

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