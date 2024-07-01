Муфтият Дагестана запретит никаб 

Духовный лидер мусульман Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев заявил, что в ближайшее время издаст фетву о запрете никаба. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации республики.

«Сегодня вечером или завтра, на днях, никаб будет полностью по фетве, то есть по решению шариатскому, в запрете», — передает слова Абдулаева «Интерфакс».

Как отмечается, фетва в исламе — это решение по какому-либо вопросу, выносимое муфтием, факихом или алимом, основываемое на принципах ислама. Никаб — женский закрытый головной убор с узкой прорезью для глаз.

Ранее против ношения никаба выступил глава Дагестана Сергеей Меликов. Это произошло через два дня после нападения на религиозные объекты и полицейских. По словам Меликова, никаб — это несвойственная форма одежды для народов Кавказа, которая дает возможность скрывать под ним запрещенные предметы.

«С точки зрения террористической безопасности я тоже против», — добавил тогда Меликов, выступая на сессии Народного Собрания.

После вооруженного нападения на республику некоторые телеграм-каналы писали, что у одного из убитых нападавших нашли никаб, с помощью которого он якобы собирался сбежать после совершения теракта.

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В конце мая запретить никаб призвал глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев. «Сейчас даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены», — сказал Фадеев, размышляя о факторах, которые повышают риски экстремизма.

В ответ муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что российское Духовное управление мусульман готово запретить никаб, если официально будет доказано, что этот головной убор связан с ростом экстремизма.

23 мая несколько вооруженных людей обстреляли и подожгли религиозные объекты в Махачкале и Дербенте. Также обстрелу подвергся пост ДПС. В результате этой атаки погиб по меньшей мере 21 человек. Большинство из них — полицейские. Один из погибших — 66-летний священник Николай Котельников.

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