В НАТО подготовились поддерживать Украину после прихода Трампа к власти

Страны НАТО разработали новые меры поддержки Украины на случай победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на американских и европейских чиновников.

По данным издания, новый план долгосрочной поддержки Украины будет обнародован на саммите альянса в Вашингтоне на следующей неделе. Так, среди прочего, НАТО направит в Украину высокопоставленного гражданского чиновника.

Также будет создано новое командование альянса в германском Весбадене, которое займется координацией поставок Киеву военной техники, а также обучения украинских военных. Сейчас основную массу таких задач выполняют американские военные. Однако, в рамках новой программы НАТО под названием «Помощь НАТО в области безопасности и обучение для Украины» для этого, кроме 700 военнослужащих США, будут задействованы и военные других стран альянса. Как пишет издание, они возьмут на себя большую часть миссии.

Как отмечает WSJ, эти меры разрабатывали давно, но приобрели новую актуальность после поражения действующего президента США Джо Байдена на предвыборных дебатов с вероятным кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. Дополнительную обеспокоенность союзников США по НАТО вызвали реплики последнего, в которых он критиковал американскую военную и финансовую помощь Украине.

Новые меры предполагают, что именно НАТО, а не Вашингтон будет отвечать за военную помощь Киеву и обучение украинских военных, заявил бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер. Он подчеркнул, что «даже если США сократят или откажутся от поддержки этих усилий, они не исчезнут».

После поражения на дебатах некоторые американские либеральные СМИ призвали Байдена отказаться от участия в президентской гонке, уступив место более перспективному кандидату от демократической партии. Позже стало известно, что Байден провел семейный совет, в котором принимали участие его жена, сын и внуки.

На нем семья Байдена призвала его не снимать свою кандидатуру и подумать об увольнении некоторых сотрудников своего предвыборного штаба, которые отвечали за подготовку к теледебатам с Трампом.

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