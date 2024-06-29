Глава Следственного комитета предложил запретить никабы

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил запретить в России религиозную одежду, которая закрывает лицо. Его слова приводит РБК.

Один из посетителей Международного молодежного юридического форума сказал Бастрыкину, что в странах Центральной Азии, в частности, в Узбекистане запрещают носить религиозную одежду, которая закрывает лицо. «Кто не может носить никаб там, переезжают сюда и носят его в России», — заявил он. Посетитель форума спросил поинтересовался у главы СК, можно ли запретить подобную одежду в России.

«Это задача Госдумы — принять закон, запрещающий то, о чем вы говорите. Там это запрещено, а здесь разрешено. Почему? Я не знаю, я не законодатель. Я с вами согласен, надо срочно все это запретить», — сказал Бастрыкин.

Глава СК, выступая на форуме 27 июня, назвал нижнюю палату парламента «Государственной Дурой». «Очень бы хотелось узнать, когда хороший закон примет наша Государственная Дура, извините», — сказал Бастрыкин. До этого глава Следственного комитета говорил о проблемах в сфере миграции. Он спросил у депутата, находившейся в зале, собирается ли нижняя палата парламента принимать законы, касающиеся ее.

По словам Бастрыкина, выражение «Госдура» он прочел в комментариях к публикации пропагандистского канала «Царьград», где рассказывалось о его встрече с жителями Котельников, жаловавшимися на мигрантов.

В ответ спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что выражение «Государственная Дура» оскорбило российский народ. «Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ», — сказал Володин.

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