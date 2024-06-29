Поддержать
Новости

Глава Следственного комитета предложил запретить никабы

16:46 • 29.06.2024

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил запретить в России религиозную одежду, которая закрывает лицо. Его слова приводит РБК. 

Один из посетителей Международного молодежного юридического форума сказал Бастрыкину, что в странах Центральной Азии, в частности, в Узбекистане запрещают носить религиозную одежду, которая закрывает лицо. «Кто не может носить никаб там, переезжают сюда и носят его в России», — заявил он. Посетитель форума спросил поинтересовался у главы СК, можно ли запретить подобную одежду в России.  

«Это задача Госдумы — принять закон, запрещающий то, о чем вы говорите. Там это запрещено, а здесь разрешено. Почему? Я не знаю, я не законодатель. Я с вами согласен, надо срочно все это запретить», — сказал Бастрыкин. 

Глава СК, выступая на форуме 27 июня, назвал нижнюю палату парламента «Государственной Дурой». «Очень бы хотелось узнать, когда хороший закон примет наша Государственная Дура, извините», — сказал Бастрыкин. До этого глава Следственного комитета говорил о проблемах в сфере миграции. Он спросил у депутата, находившейся в зале, собирается ли нижняя палата парламента принимать законы, касающиеся ее. 

По словам Бастрыкина, выражение «Госдура» он прочел в комментариях к публикации пропагандистского канала «Царьград», где рассказывалось о его встрече с жителями Котельников, жаловавшимися на мигрантов. 

В ответ спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что выражение «Государственная Дура» оскорбило российский народ. «Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ», — сказал Володин. 

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
Смотрите эфиры «Холода»?
Станьте их спонсором!
Мы открыли сбор на запись двух июльских стрим-квизов. Ожидаются крутые гости, интересные вопросы и ламповые истории! Поддержите сбор донатом, а эфиры смотрите на нашем канале!
Смотрите эфиры «Холода»?
Станьте их спонсором!
Мы открыли сбор на запись двух июльских стрим-квизов. Ожидаются крутые гости, интересные вопросы и ламповые истории! Поддержите сбор донатом, а эфиры смотрите на нашем канале!
€787 / €1500 На запись двух выпусков
  • 0%
  • 50%
  • 100%
Поддержать  →
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете  →