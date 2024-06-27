Госдума обвинила главу Следственного комитета в оскорблении россиян из-за фразы про «Госдуру»

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что словосочетание «Государственная Дура», которым глава Следственного комитета Александр Бастрыкин охарактеризовал законодательный орган, оскорбило народ России.

«Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ», — приводит слова Володина РБК.

Ранее 27 июня Бастрыкин, выступая на сессии в рамках Петербургского международного юридического форума, назвал нижнюю палату парламента «Государственной Дурой».

«Очень бы хотелось узнать, когда хороший закон примет наша Государственная Дура, извините», — сказал Бастрыкин. До этого глава Следственного комитета говорил о напряженной ситуации в сфере миграции и спросил и у депутата, которая сидела в зале, собираются ли парламентарии принимать законы в этой области, которые, по его мнению, необходимы стране.

Бастрыкин пояснил, что выражение «Госдура» он прочел в комментариях к публикации пропагандистского издания «Царьград» о своей встрече с жителями Котельников, которые жаловались на мигрантов. Глава СК поделился, что его в сети хвалили, а вот нижнюю палату парламента там называли «Госдурой», которая «ничего сделать не сможет».

Во время той же сессии Бастрыкин сообщил, что силовики «отловили» и поставили на воинский учет около 30 тысяч иностранцев с российским гражданством. При этом 10 тысяч человек с приобретенными российскими паспортами, по его словам, отправили воевать в Украину.

Он также рассказал об увеличившемся на 147% числе «экстремистских» преступлений, которые совершают мигранты. Кроме того, по данным главы СК, в прошлом году на 32% выросло количество особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами, и на 7% число преступлений против половой неприкосновенности.

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