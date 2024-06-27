Поддержать
Новости

Глава СК назвал нижнюю палату парламента Государственной Дурой 

12:02 • 27.06.2024

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин назвал нижнюю палату парламента Государственной Дурой. Об этом он сказал на сессии в рамках Петербургского международного юридического форума. Фрагмент его выступления опубликовал телеканал «Звезда».  

Говоря о сложившейся в России «напряженной ситуации» с миграцией, Бастрыкин обратился к депутату Госдумы, которая присутствовала на сессии, и поинтересовался, собираются ли парламентарии принимать необходимые стране законы в этой области.  

«Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме? Там вообще как-то заинтересованы в решении этой проблемы путем принятия закона, который соответствует напряженности в ситуации», — спросил Бастрыкин.  

Депутат, которая не представилась, ответила главе СК, что в Госдуме занимаются этим вопросом, в частности, лично она. Женщина также попросила Бастрыкина уделить ей время после окончания сессии. 

«Очень бы хотелось узнать, когда хороший закон примет наша Государственная Дура, извините», — сказал Бастрыкин, вызвав смех аудитории. На этом ролик обрывается. 

Ранее 27 июня Бастрыкин рассказал, что на войну в Украину отправили 10 тысяч иностранцев с приобретенным российским гражданством. По его данным, это привело к оттоку мигрантов из страны. Кроме того, Бастрыкин сообщил, что силовики «отловили» и поставили на воинский учет в общей сложности 30 тысяч иностранцев с российским гражданством. При этом он добавил, что в прошлом году на 147% выросло число совершенных мигрантами «экстремистских» преступлений. 

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
Смотрите эфиры «Холода»?
Станьте их спонсором!
Мы открыли сбор на запись двух июльских стрим-квизов. Ожидаются крутые гости, интересные вопросы и ламповые истории! Поддержите сбор донатом, а эфиры смотрите на нашем канале!
Смотрите эфиры «Холода»?
Станьте их спонсором!
Мы открыли сбор на запись двух июльских стрим-квизов. Ожидаются крутые гости, интересные вопросы и ламповые истории! Поддержите сбор донатом, а эфиры смотрите на нашем канале!
€787 / €1500 На запись двух выпусков
  • 0%
  • 50%
  • 100%
Поддержать  →
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете  →