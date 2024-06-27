Глава СК назвал нижнюю палату парламента Государственной Дурой 

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин назвал нижнюю палату парламента Государственной Дурой. Об этом он сказал на сессии в рамках Петербургского международного юридического форума. Фрагмент его выступления опубликовал телеканал «Звезда».

Говоря о сложившейся в России «напряженной ситуации» с миграцией, Бастрыкин обратился к депутату Госдумы, которая присутствовала на сессии, и поинтересовался, собираются ли парламентарии принимать необходимые стране законы в этой области.

«Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме? Там вообще как-то заинтересованы в решении этой проблемы путем принятия закона, который соответствует напряженности в ситуации», — спросил Бастрыкин.

Депутат, которая не представилась, ответила главе СК, что в Госдуме занимаются этим вопросом, в частности, лично она. Женщина также попросила Бастрыкина уделить ей время после окончания сессии.

«Очень бы хотелось узнать, когда хороший закон примет наша Государственная Дура, извините», — сказал Бастрыкин, вызвав смех аудитории. На этом ролик обрывается.

Ранее 27 июня Бастрыкин рассказал, что на войну в Украину отправили 10 тысяч иностранцев с приобретенным российским гражданством. По его данным, это привело к оттоку мигрантов из страны. Кроме того, Бастрыкин сообщил, что силовики «отловили» и поставили на воинский учет в общей сложности 30 тысяч иностранцев с российским гражданством. При этом он добавил, что в прошлом году на 147% выросло число совершенных мигрантами «экстремистских» преступлений.

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