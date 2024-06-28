Глава СК предложил вернуть смертную казнь

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. Об этом он заявил на Международном молодежном юридическом форуме «Ценности права в условиях нового мирового порядка», передает ТАСС.

«Нужно рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. В некоторых случаях ее нужно применять, и в этих случаях я сторонник смертной казни», — сказал Бастрыкин, отметив, что для этого было бы достаточно соответствующего указа президента.

После теракта в московском «Крокус Сити Холле» в марте этого года, жертвами которого стали по меньшей мере 145 человек, многие российские общественные и политические деятели стали говорить о необходимости отмены моратория и необходимости возвращения в России смертной казни.

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Так, в частности, лидер партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов говорил, что добьется проведения референдума по этому вопросу в Единый день голосования 8 сентября 2024 года.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для возвращения смертной казни всенародное голосование не нужно, а достаточно соответствующего решения Конституционного суда. В суде тогда отказались от комментариев, сославшись на то, что этот вопрос может стать предметом рассмотрения. Однако позже в июне 2024 года председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил, что возврат смертной казни в России недопустим, по крайней мере при действующей Конституции страны.

«Как угрозы, против которых направлены эти меры, „подвижны“, столь же „подвижными“ могут быть и меры, направленные на противодействие им, а как следствие — и их конституционная оценка. (…) Но есть и пределы такой „подвижности“. Для Конституционного суда одним из таковых является уверенность в недопустимости возобновления назначения и применения смертной казни в рамках действующей Конституции», — написал Зорькин в докладе о невозможности возвращения смертной казни в России.

В Кремле отказались озвучить позицию по вопросу возвращения смертной казни. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в марте этого заявил, что Путин воздерживается от участия в этой дискуссии.

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