Песков: Кремль не участвует в дискуссии о возвращении смертной казни

Кремль не принимает участия в дискуссии об отмене моратория на смертную казнь. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

О необходимости возврата к высшей мере наказания в виде смертных приговоров многие российские политические и общественные деятели заговорили после теракта в московском «Крокус Сити Холле», который, по официальным данным, унес жизни по меньшей мере 137 человек.

«Террористы понимают только ответный террор. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям — тотальные казни террористов и репрессии против их семей», — написал запред Совета безопасности России Дмитрий Медведев 22 марта.

«Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех», — добавил он в посте от 25 марта.

«Я убежден, что для таких нелюдей, совершающих террористические акты, должна быть введена смертная казнь. Они не заслуживают места на нашей планете и должны нести ответственность за свои преступления», — заявил лидер парламентской партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов 23 марта.

«Надо и правоприменительную практику рассмотреть, и изменение законодательства. В рамках уголовного законодательства необходимо, когда речь идет о терроризме и убийствах людей, возвращать смертную казнь», — цитирует издание «Подъем» слова первого замглавы комитета Госдумы по безопасности Юрий Афонин

«Для этих ничтожеств и выродков, которые устроили стрельбу, повлекшую смерть невинных людей, и их заказчиков необходимо вернуть смертную казнь», — заявил ростовским журналистам депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Водолацкий

«Без срока давности и права на прощение. За такое, действительно только смертная казнь», — написала в своем телеграм-канале советник Генпрокурора России Наталья Поклонская

«В советское время была прекрасная практика, и очень жаль, что смертной казни нет сейчас. Таким врагам только высшая мера наказания — расстрел», — говорится в сообщении в телеграм-канале директора ТНТ Тины Канделаки

«Сейчас много задают вопросов о смертной казни. Эта тема безусловно будет глубоко, профессионально, содержательно проработана. И будет принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества», — пообещал глава фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев.

Мораторий на смертную казнь в России ввели в 1997 году. В 2022 году Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин заявил, что отмена этого моратория возможна только после изменения Конституции.

В свою очередь, член Совета Федерации Андрей Клишас написал в своем телеграм-канале, что «ни Дума, ни Совет Федерации не могут преодолеть решения Конституционного Суда по вопросу о смертной казни».

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