Конституционный суд заявил о недопустимости возвращения смертной казни 

Возвращение смертной казни в России недопустимо, по крайней мере при действующей Конституции. Об этом, как передает «Интерфакс», говорится в докладе председателя Конституционного суда (КС) России Валерия Зорькина, который был приурочен к международной конференции «Защита прав и конституционный контроль».

«Как угрозы, против которых направлены эти меры, „подвижны“, столь же „подвижными“ могут быть и меры, направленные на противодействие им, а как следствие — и их конституционная оценка. (…) Но есть и пределы такой „подвижности“. Для Конституционного суда одним из таковых является уверенность в недопустимости возобновления назначения и применения смертной казни в рамках действующей Конституции», — цитирует агентство доклад Зорькина. О невозможности возвращения смертной казни в России при действующей Конституции Зорькин уже заявлял в 2022 году.

В 1997 году после присоединения Российской Федерации к Совету Европы и подписания протокола Конвенции о защите прав человека об отмене смертных приговоров в России был введен мораторий на смертную казнь.

После нападения террористов на «Крокус Сити Холл» в Москве 22 марта 2024 года, жертвами которого стали 145 человек, многие российские политические деятели заговорили о необходимости отмены моратория и возвращения смертной казни в России.

Так, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов пообещал добиться проведения референдума по этому вопросу в Единый день голосования 8 сентября 2024 года.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для отмены действующего в России моратория на смертную казнь проведение плебисцита не требуется. «Насколько знаю, у нас и в Конституции, и в УК никто смертную казнь не отменял. Есть решение Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора, поэтому не надо никаких референдумов, в этом вопросе достаточно решения Конституционного суда», — сказал он.

В Конституционном суде тогда отказались комментировать слова Володина, сославшись на то, что этот вопрос может стать предметом рассмотрения. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что Кремль «не участвует в дискуссии» о возвращении смертной казни в стране.

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