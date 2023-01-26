Согласно данным Amnesty International смертную казнь применяют все реже. Тем не менее такое наказание все еще закреплено в законах 55 государств. В некоторых из них к смертной казни приговаривают за оппозиционную деятельность, участие в протестах и критику религии. «Холод» нашел такие случаи и разобрался, в чем конкретно обвиняли приговоренных.

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Казни в Иране за участие в митингах и приговоры за ЛГБТ-активизм

В Иране чаще, чем во многих других странах, применяют смертную казнь. По данным Amnesty International, казни используются для политических репрессий, а в обвинительных приговорах используют расплывчатую формулировку: обвинен во «вражде с Богом».

Последняя волна казней началась после массовых протестов, вызванных смертью Махсы Амини — девушки, задержанной полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба». Сначала протестующие добивались расследования смерти Амини, но позже стали требовать перемен в стране и кричать: «Смерть диктатору!».

Первым демонстрантом, получившим смертный приговор, стал Мохсен Шекари. Его обвиняли в блокировании дороги в Тегеране и нападение на члена «Басидж» — добровольческого военизированного формирования, подавляющего протесты. Революционный суд Ирана признал демонстранта виновным «во вражде против Бога», после чего его повесили.

Позже казнили еще нескольких участников протестов. Маджид Реза Рахнавард, Мохаммад Мехди Кареми и Сейед Мохаммад Хоссейни были обвинены в убийствах трех членов военизированного формирования «Басидж».

Арестованные демонстранты, их родственники и правозащитные организации заявляли, что полиция применяла пытки для получения признательных показаний. Также им отказали в праве выбрать себе адвоката, назначая государственных защитников.

Смертной казнью в Иране наказывают не только протестующих, но и тех, кто выступает за права ЛГБТ-людей. В конце прошлого года к смертной казни приговорили ЛГБТ-активисток Зару Седигхи Хамедани и Эльхам Чубдар. Их обвинили в «распространении разврата на Земле», который выражался в «пропаганде» и поддержке ЛГБТ в интернете.

По словам исполнительного директора иранской ЛГБТ-сети 6Rang Шади Амин, это первые смертные приговоры женщинам из-за ориентации в истории Ирана. Позже представители сети сообщили, что дело было направлено на пересмотр.

По тем же причинам казнят в Саудовской Аравии и Мьянме

В Саудовской Аравии в прошлом году обезглавили 81 человека за день — это самая массовая казнь в стране за последние годы. Некоторые из этих людей обвинялись в «подрыве национальной сплоченности» и участии в протестах. Власти заявили, что часть приговоренных призналась в преступлениях. Позже они рассказали, что оговорили себя под пытками. По информации Amnesty International, некоторых осужденных лишили их права на защиту и справедливое судебное разбирательство.

В Мьянме казнили оппозиционеров — писателя Чжо Мин Ю и бывшего депутата «Национальной лиги за демократию», рэпера Фио Зейя Тоу, выпустившего альбом с критикой военных. Они были обвинены в помощи движению сопротивления в борьбе с хунтой, которая захватила власть в 2021 году. Тогда же к казни приговорили еще двух мужчин Хла Мио Аун и Аун Тура Зау, которые убили, предположительно, женщину-информатора из хунты. Это были первые казни в стране с 1988 года.

Государственные СМИ Мьянмы пишут, что все приговоренные «участвовали в заговоре с целью совершения жестоких и бесчеловечных террористических актов».

Amnesty International отмечает, что в июле прошлого года в камерах смертников Мьянмы по похожим приговорам находились более 100 человек.

Пакистан и Судан: приговоры за богохульство

В странах, которые живут по нормам Шариата — свода правил и обычаев исламского права, смертная казнь может грозить даже за сообщения в мессенджерах и соцсетях.

Жительница Пакистана Аника Атик познакомилась с Хаснатом Фаруком в игре PUBG, после чего они стали общаться в WhatsApp. Чуть позже Фарук написал на Атик донос, и девушку признали виновной в том, что она «намеренно оскорбляла святых и религиозные убеждения мусульман»: обменивалась карикатурами, не уважительными по отношению к Пророку Мухаммеду и одной из его жен. Суд приговорил Атик к штрафу, 20 годам тюремного заключения и смертной казни через повешение.

Атик не признала вину и заявила что сама мусульманка, а сообщения написала после того, как Фарук спровоцировал ее из-за того, что она отказалась с ним «дружить». Пакистанский правозащитник Усама Хильджи говорит, что иногда мужчины действительно используют закон «о богохульстве» для того, чтобы свести счеты с женщинами, которые им отказали.