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Из Spotify исчезли страницы поддержавших войну в Украине артистов

00:03 • 28.06.2024

Spotify удалил страницы Григория Лепса, Олега Газманова, Полины Гагариной, Юлии Чичериной, Ярослава Дронова (Shaman) и группы «Любэ». Об этом сообщают телеграм-канал «Родной звук» и издание The Flow.

«Родной звук» отмечает, что могут быть и другие исполнители, чьи страницы также пропали из стримингового сервиса. Телеграм-канал пишет, что некоторые аккаунты стали недоступными в поиске, а все песни из них исчезли.

The Flow пишет, что удаление аккаунтов может быть связано с тем, что некоторые артисты попали под санкции Евросоюза. Издание также отмечает, что в 2021 году Полина Гагарина была участницей кампании Equal от Spotify, которая была направлена на поддержку женщин в музыкальной индустрии.

Накануне телеграм-канал «Родной звук» также сообщал о взломе аккаунтов российских рэперов в Spotify. Эту информацию подтвердил ТАСС. В частности были взломаны страницы Славы Марлоу, Soda Luv, Яникса, Джизуса, Лиды и 163Onmyneck. В этих аккаунтах хакеры изменили аватары исполнителей. 

Телеграм-канал «Не баг, а фича», отметил, что рэперам будет сложно вернуть доступ к аккаунтам, поскольку Spotify ушел из России после начала войны в Украине.

О том, что Полина Гагарина и Ярослав Дронов попали под санкции Евросоюза, стало известно 24 июня. Обоих исполнителей внесли в список из-за их поддержки Владимира Путина.

В документе отмечалось, что Полина Гагарина регулярно выступает на пропагандистских мероприятиях, в частности на концертах по случаю аннексии украинских территорий. Благодаря таким концертам, как указано в документе ЕС, Гагарина получила «значительный доход». В 2022 году Гагариной запретили въезд Латвия и Эстония.

Shaman попал под санкции из-за концертов на оккупированных украинских территориях. Помимо него и Гагариной в санкционный список вошли медиаменеджер Арам Габрелянов, актер Иван Охлобыстин, лагерь «Артек», «Совкомфлот», авиакомпания «Уральские авиалинии» и несколько российских заводов.

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