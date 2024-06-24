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Shaman и Полина Гагарина попали под санкции ЕС из-за поддержки Путина  

13:29 • 24.06.2024

Артисты Shaman и Полина Гагарина попали в санкционный список Евросоюза. В документе отмечается, что ограничения на них наложил из-за поддержки режима Путина. 

«Полина Гагарина регулярно выступает в рамках государственных пропагандистских мероприятий, например, в честь незаконной аннексии четырех украинских областей или годовщины аннексии Крыма. Таким образом, она поддерживает действия, которые подрывают территориальную целостность Украины», — поясняется в документе.

Там также сообщается, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Гагарина получила «значительный доход благодаря своему частому участию в спонсируемых государством пропагандистских мероприятиях и программах». В 2022 году Латвия и Эстония запретили Гагариной въезд на свои территории. Также ранее против нее ввела санкции Канада.

Певец Shaman (Ярослав Дронов) попал в список из-за концертов, которые он давал на аннексированных Россией украинских территориях, в частности, «в рамках военно-развлекательных мероприятий для Вооруженных Сил России».

«Ярослав Дронов поддерживает действия и политику, которые подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины», — говорится в документе. 

Кроме того, ЕС также ввел санкции против медиаменеджера Арама Габрелянова, актера Ивана Охлобыстина, лагеря «Артек», «Совкомфлота», авиакомпании «Уральские авиалинии» и нескольких российских заводов. Всего под европейские санкции попали 116 физических и юридических лиц. В списке также оказались компании из Китая, Казахстана, Кыргызстана, Турции и ОАЭ.

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