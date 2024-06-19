ЕС задумался ввести санкции против Полины Гагариной за выступления на «путингах»

Певица Полина Гагарина может попасть в 14-й пакет санкций Евросоюза за выступления на провластных концертах. Исполнительнице будет запрещено ездить в страны ЕС. Об этой инициативе пишет издание EUobserver, которое ознакомилось с проектом новых ограничений.

Гагарина не раз выступала на концертах, посвященных «воссоединению» Крыма с Россией. Она приезжала в Крым с концертом в 2016 году, то есть уже после аннексии полуострова. С 2018 года Гагарина зарегистрирована как доверенное лицо Владимира Путина и выступала на концертах-митингах в его поддержку, которые называют «путинги». На одном из таких мероприятий в Лужниках под названием «Za мир без нацизма» она исполнила песню «Кукушка» Виктора Цоя.

«[Гагариной] удалось получать значительный доход [для себя] благодаря частому участию в спонсируемых государством пропагандистских мероприятиях», — говорится в документах ЕС.

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Две страны Евросоюза — Латвия и Эстония — еще в 2022 году запретили Гагариной въезд на свои территории. Также против Гагариной ввела санкции Канада. Более того, исполнительница внесена в базу «Миротворец» за «пропаганду российского фашизма и нацизма». Концерт Гагариной пришлось отменить в Казахстане из-за недовольства местных слушателей по поводу ее позиции по войне в Украине.В новый санкционный список планируют включить 20 физических лиц и 22 организации. Помимо Гагариной туда попадут председатель совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин, гендиректор Института развития интернета (организация, снявшая сериал «Слово пацана») Алексей Гореславский, основатель холдинга «Корпорация АЕОН» Роман Троценко и президент «Балтики» Таймураз Боллоев.

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