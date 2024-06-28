ФСБ дали доступ к документам призывников

Сотрудники Федеральной службы безопасности получили возможность изучать личные дела призывников, которые претендуют на прохождение срочной службы в ведомстве. Об этом говорится в постановлении российского правительства от 25 июня.

Документ вносит изменения в постановление «Об утверждении Положения об отборе граждан, подлежащих призыву на военную службу по контракту, а также граждан, поступающих на военную службу по контракту, для исполнения специальных обязанностей военной службы».

В постановлении сказано: «Органы федеральной службы безопасности участвуют в отборе граждан, подлежащих призыву на военную службу, для исполнения специальных обязанностей военной службы в органах федеральной службы безопасности, в том числе путем получения доступа к документам на таких граждан».

Ранее Владимир Путин обновил положение о ФСБ и разрешил сотрудникам службы участвовать в отборе призывников. «В целях комплектования органов безопасности [ФСБ] участвует в отборе граждан РФ, подлежащих призыву на военную службу», — говорилось в постановлении.

Как отмечает ТАСС, в декабре 2023 года Путин подписал закон, позволяющий проходить срочную службу в ФСБ, в частности в погранвойсках. До этого попасть в эти подразделения можно было только по контракту.

Кроме того, в мае этого года стало известно, что ФСБ и нескольким другим ведомствам поручили вербовать фигурантов уголовных дел на войну в Украине. Сотрудники спецслужб должны предлагать подозреваемым и обвиняемым подписать контракт с Минобороны в обмен на приостановку и последующее прекращение уголовного дела. До этого такими полномочиями наделили следователей.

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