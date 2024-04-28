Следователи начали вербовать на войну фигурантов уголовных дел 

Силовики начали предлагать фигурантам расследований отправиться на войну в Украину, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в адвокатском сообществе.

Как отмечает газета, следователи, выступающие в роли рекрутеров, во время или по окончанию следственных действий вручают обвиняемым документ, в котором говорится, что они могут избежать уголовной ответственности, заключив контракт с Минобороны.

«По сути, следователям делегировали роль агитаторов среди подозреваемых и обвиняемых на заключение контракта о прохождении военной службы в условиях проведения специальной военной операции. Я считаю это не совсем правильным, так как задача следствия заключается в собирании доказательств по уголовному делу, а не в рекрутстве новобранцев»,— сказал адвокат Роман Кандауров.

В случае согласия фигуранта расследования следователь предлагает ему подписать контракт, который затем отправляют в Минобороны. Если там его признают подходящим кандидатом, то следствие получает просьбу командира воинской части о приостановке дела. Для того, чтобы совсем его прекратить, необходимо добиться увольнения из вооруженных сил по состоянию здоровья, то есть как правило по ранению, или получить госнаграду. При этом «Коммерсантъ» отмечает, что часто награжденных или даже тяжело раненных не увольняют, а переводят из частей для заключенных в обычные.

Источник газеты утверждает, что следователи уже начали вербовку в оккупированных регионах Украины и ближайших к ним российских субъектах. При этом, по данным издания, эта практика постепенно распространяется и на другие регионы России.

«Нужно всерьез задуматься о контроле за этим процессом, так как "под шумок" могут оказаться на свободе серьезные, профессиональные преступники, которые продолжат свою криминальную деятельность, пройдя через горячую точку», — добавил Кандауров.

Собеседники издания в адвокатских кругах, говорят, что на практике механизм вербовки вызывает много вопросов. В частности, не определены порядок и механизмы заключения контракта, соблюдения интересов потерпевших, а также рассмотрения гражданских исков, пояснил защитник Александр Почуев.

В марте 2024 года Госдума приняла во втором и третьем чтениях два законопроекта, которые освободили контрактников и мобилизованных, совершивших преступления до или во время службы, от уголовной ответственности.

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