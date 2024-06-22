МВД и ФСБ занялись вербовкой фигурантов уголовных дел на войну

Сотрудники МВД, ФСБ, МЧС, ФТС и судебные приставы занялись вербовкой на войну подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам. Об этом пишет «Коммерсант».

Как стало известно изданию, руководство поручило сотрудникам этих ведомств предлагать военную службу фигурантам уголовных дел в возрасте от 18 до 65 лет, у которых не проблем со здоровьем. Им гарантируют приостановление и прекращение уголовного преследования. Кроме того, им обещают снять судимости.

«Верхняя возрастная планка мало кого смущает, если кандидат подходит по физическим данным и обладает интересующей комиссариат специальностью и военной подготовкой, — рассказал изданию адвокат Александр Почуев. — Как правило, данный контингент пополняет личный состав подразделений "Шторм"».

Согласно требованиям, которые получили следственные подразделения главного управления МВД по Москве, следователи ФСБ и дознаватели МЧС, ФССП и ФТС, обращения от желающих поехать на войну сотрудники ведомств должны «незамедлительно» направлять в военкоматы. Им также нужно составить списки фигурантов уголовных дел для контроля за их мобилизацией.

Согласно действующему законодательству, к военной службе могут привлекать подозреваемых и обвиняемых, кроме тех, кто стал фигурантами дел террористической направленности, а также дел, связанных с госизменой, шпионажем или педофилией.

По данным «Коммерсанта», после возбуждения уголовного дела фигуранту почти сразу предлагают заключить контракт и отправиться на войну. В случае согласия его данные отправляют в военкомат. Если комиссариат заключает контракт с фигурантом уголовного дела, то уголовное преследование подозреваемого или обвиняемого приостанавливают. Его полностью прекращают, если фигуранта награждают госнаградой, он погибает на войне или получает ранение.

Однако «Коммерсант» отмечает, что дезертирство, неисполнение приказа и другие воинские преступления приведут к возобновлению следствия по старым делам. Производство по ним впоследствии соединят с новыми.

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