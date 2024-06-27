Песков согласился со словами Кадырова о необходимости убивать родственников террористов

В Кремле поддержали главу Чечни Рамзана Кадырова, который накануне пообещал убивать близких родственников террористов.

Заявление, о котором идет речь, Кадыров сделал на совещании с региональными силовиками. Фрагмент своего выступления на чеченском языке он выложил в своем телеграм-канале 25 июня.

«Если [подозреваемый] связан с шайтанами — надо наказать весь его род. Этот род должен знать, что они несут ответственность полностью… И тот, кто посягает на брата, он должен понимать, что по кровной мести убьем всех — отца, брата, дядю… Я обращаюсь к чеченскому народу — знайте, чем занимаются ваши дети. Вы все знаете симптомы ваххабизма, увидели — сразу сообщайте участковому. Лучше мы его вовремя остановим, чем потом убьем тебя, твоего сына и твоего брата», — сказал Кадыров, согласно переводу издания «Кавказ. Реалии».

При этом в текстовом комментарии в своем телеграм-канале глава Чечни написал, что посягающие на жизнь и здоровье силовиков и работников госстрктур, а также те, кто косвенно им содействовал, будут наказаны «по всей строгости закона».

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, когда его попросили прокомментировать слова Кадырова, фактически согласился с ним «Там же речь шла о тех, кто попустительствует терроризму, так или иначе прямо или косвенно вовлечен в террористическую деятельность. Ни у кого не вызывает сомнения, что борьба с террористами должна быть непримиримой и максимально жесткой», — сказал Песков.

23 июня в Дагестане группа вооруженных мужчин напала на церковь и синагогу в Дербенте, а также обстреляла пост ДПС в Махачкале. В ходе контртеррористической операции шестеро нападавших были убиты. Трое из них, как писали СМИ, оказались родственниками главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. Последнего в тот же день исключили из «Единой России» и задержали. Жертвами нападения стал по меньшей мере 21 человек, среди них 16 полицейских и настоятель православного храма в Дербенте.

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