На войну в Украине отправили 10 тысяч человек с приобретенным гражданством России

В тыловые подразделения в зоне боевых действий в Украине отправлены 10 тысяч мигрантов, получивших российское гражданство. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

Он отметил, что отправка мужчин с приобретенным российским гражданством на войну уже привела к оттоку мигрантов из страны.

«Мы нашли, знаете, такую фишку, которая привела к тому, что мигранты стали потихонечку покидать Россию. В чем эта фишка заключается: мы стали реализовывать положения Конституции и наших законов о том, что лица, получившие гражданство, должны встать на воинский учет и в случае необходимости принять участие в специальной военной операции», — сказал Бастрыкин.

Он также похвастался, что силовикам удалось «отловить» и поставить на воинский учет в общей сложности 30 тысяч мигрантов, получивших гражданство России.

В начале января 2024 года Владимир Путин подписал указ, согласно которому российское гражданство могут получить иностранцы, заключившие контракты с Минобороны.

«Установить, что с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации <...> вправе обратиться иностранные граждане, заключившие в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации либо вооруженных формированиях или проходящие в период проведения специальной военной операции службу в Вооруженных силах Российской Федерации либо вооруженных формированиях», — говорилось в документе.

В нем также уточнялось, что вместе со служащими по контракту в российской армии иностранцами на получение гражданства России могут претендовать члены их семей.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.