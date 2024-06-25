Силовиков обвинили в намеренном саботаже расследования исчезновения Седы Сулеймановой

Близкая подруга пропавшей чеченки Седы Сулеймановой Елена Патяева требует, чтобы Следственный комитет взял дело об убийстве Седы Сулеймановой под свой контроль. Петицию с соответствующим заявлением девушка разместила на сайте Change.org. На момент публикации ее подписали 88 человек.

В петиции Патяева предполагает, что «следственный процесс намеренно саботируется со стороны должностных лиц, являющихся сторонниками варварской практики "убийства чести"».

«Мы требуем от СК РФ взять под свой контроль расследование этого дела ради обеспечения объективности процесса. Похищение и вероятное убийство Седы Сулеймановой должно быть расследовано согласно действующему законодательству Российской Федерации. В нашей стране законы должны действовать одинаково для всех, вне зависимости от региона. Седа Сулейманова заслуживает справедливого правосудия. Все, кто причастен к её похищению (включая петербургских сотрудников полиции Красносельского района) и вероятному убийству, должны ответить перед законом», — говорится в заявлении.

В мае 2024 года Патяеву допросили в Грозном как заявительницу по делу Седы Сулеймановой.

«Я сделала все, что от меня зависело, чтобы помочь следствию. Я приехала непосредственно в Грозный, чтобы следователь, ведущий дело, смог сам меня допросить. Я ответила на все его вопросы и выразила готовность пройти полиграф при необходимости. Я действительно хочу, чтобы судьба моей подруги была расследована и готова и в дальнейшем делать для этого все, что в моих силах», — рассказывала она.

Седа Сулейманова сбежала из дома осенью 2022 года. Причиной побега стали родственники девушки, которые обвиняли ее в «недостаточной религиозности» и решили насильно выдать замуж. В августе 2023 года Седу задержали в Петербурге по подозрению в краже. Как выяснилось позднее, заявление на девушку написала ее мать. После этого Сулейманову увезли в Грозный к родственникам. С тех пор девушку никто не видел. В начале апреля 2024 года возбудили уголовное дело о ее убийстве.

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