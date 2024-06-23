Украина добивается разрешения США на удары дальнобойным оружием по России

Украина пытается добиться разрешения США на то, чтобы наносить удары по объектам на российской территории дальнобойными ракетами ATACMS. Об этом пишет Associated Press.

Украинские чиновники надеются убедить США разрешить использование ATACMS против конкретных целей. Сейчас, как пишет AP, Киев хочет добиться разрешения на нанесение ударов дальнобойным оружием по объектам, которые находятся на расстоянии до 100 километров в глубине России.

«Мы могли бы атаковать командные пункты (российской) бригады и всю северную группировку, потому что они расположены в 100–150 километрах от линии фронта, — сказал военный с позывным Хефастус. — Обычные боеприпасы до них не доберутся».

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Запрет исключает атаки на российские аэродромы и военную инфраструктуру в глубине России. Украина периодически подчеркивает, что подобные запреты ее западных союзников подрывают ее способность воевать.

«К сожалению, мы до сих пор не можем добраться, например, до аэродромов и их (российских) самолетов. В этом и проблема, — заявил заместитель председателя парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Черниев. — Вот почему мы просим (Запад) снять ограничения на использование ракет большой дальности против ограниченных военных целей на территории России».

США начали поставлять Украине системы ATACMS дальнего действия в начале 2024 года. Однако Украина должна соблюдать ряд правил, среди которых — отказ от использования для ударов по российской территории.

Власти США в мае разрешили Украине сбивать своим оружием ракеты и истребители над территорией России, если они представляют угрозу. При этом американские чиновники из-за разрешения выразили опасения из-за атак Украины на радиолокационные станции в Оренбургской области и Краснодарском крае, произошедших ранее.

СМИ писали, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по объектам на российской территории недалеко от Харькова. Байден уточнил, что не разрешит Украине наносить удары по Москве и Кремлю.

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