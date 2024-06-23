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«Троицу» Рублева могли выставить в Троице-Сергиевой лавре без климат-контроля

13:48 • 23.06.2024

Икону «Святая Троица» Андрея Рублева выставили во временном киоте Троице-Сергиевой лавры без климат-контроля. Об этом пишет Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на источник, близкий к Минкульту. 

По его словам, для «Троицы» привезли специальную витрину из Германии, которая, предположительно, оснащена системой контроля влажности и температуры. Однако пока неизвестно, когда икону поместят в новую витрину. 

Информации о состоянии иконы сейчас нет. По словам источника «Би-би-си», сотрудников Третьяковской галереи, откуда «Святую Троицу»  вывезли в прошлом году, не допустили для ее обследования. Реставраторы ненадолго получили доступ к иконе только 22 июня — перед тем, как ее транспортировали в Лавру из Храма Христа Спасителя.    

При этом РИА Новости пишет, что сначала икону разместили во временном киоте, но затем ее переставили в стационарный. Утверждается, что он оснащен системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом с защитными слоями.  

Икона «Троица» — одна из самых известных работ Андрея Рублева. Она была написана в XV веке. До революции 1917 года ее хранили в Троице-Сергиевой лавре, а затем — в Третьяковской галерее. Там она пробыла больше ста лет. 

В середине мая 2023 года Владимир Путин принял решение навсегда передать икону Русской православной церкви (РПЦ). 24 мая стало известно, что Третьяковская галерея отказалась передать «Троицу» представителям церкви из-за «сложного и нестабильного состояния» иконы.

В итоге ее все же передали РПЦ. В июне прошлого года икону выставили в Храме Христа Спасителя без климат-контроля, а затем — передали Троице-Сергиевой Лавре. В церкви пообещали обеспечить необходимые условия хранения для нее.  

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