Владимир Путин решил навсегда передать икону «Троица» Андрея Рублева РПЦ, хотя церковь просила ее лишь на две недели

Президент России Владимир Путин принял решение передать икону «Троица» Андрея Рублева Русской православной церкви. С 1917 года и до сих пор она хранилась в Третьяковской галерее.

Как рассказал глава РПЦ патриарх Кирилл, он просил президента передать икону церкви лишь на две недели, чтобы выставить ее для поклонения в храме Христа Спасителя в Москве в честь праздника Троицы.

«В ответ на это, как вы знаете, президентом Российской Федерации было принято историческое решение о возвращении иконы Святой Троицы Русской православной церкви. Мы могли только мечтать о том, чтобы эта святыня была возвращена Церкви, чтобы народ наш мог молиться перед этой святыней, испрашивая благословение Божие и на страну, и на Церковь», — заявил патриарх Кирилл.

Он отметил, что министерство культуры не возражало против передачи «Троицы» из музея в храм.

Патриарх Кирилл также сообщил, что Владимир Путин лично принял решение о передаче церкви гробницы Александра Невского. Соответствующий договор представители петербургского Эрмитажа подписали 10 мая.

Икона Андрея Рублева «Троица» — одна из самых известных его работ была написана в XV веке. До революции 1917 года она хранилась в Троице-Сергиевой лавре, а потом советское правительство передало ее в Третьяковскую галерею.

В прошлом году, несмотря на возражения реставраторов, икону уже передавали церкви на два дня для поклонения верующих. После этого специалисты насчитали на ней 61 новое повреждение.

Источник: Московский патриархат

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