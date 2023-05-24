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Третьяковская галерея отказалась передать икону Андрея Рублева на праздник Троицы. Эксперты оценили ее состояние как «нестабильное»

08:56 • 24.05.2023

Члены экспертного совета в Третьяковской галерее рекомендовали пока не вывозить икону «Троица» Андрея Рублева из-за ее «сложного и нестабильного состояния». В РПЦ заявили, что понимают важность «сохранности святыни». 

«Икона "Святая Троица" Андрея Рублева не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений. В настоящий момент икона находится в реставрационной мастерской в процессе неотложной реставрации памятника», — говорится в протоколе заседания экспертов Третьяковки.

В свою очередь, в РПЦ согласились с выводами специалистов. Глава экспертного совета Московского патриархата по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин сказал, что «не место важно, а качество той капсулы, в которую икона будет помещена». Он также отметил, что диалог между церковью и музеем идет «в добросовестном ключе». 

15 мая стало известно, что Владимир Путин решил передать икону «Троица» Андрея Рублева из Третьяковской галереи, где она хранится с 1917 года, Русской православной церкви. А пресс-служба Министерства культуры сообщила, что 4 июня икона будет выставлена в Храме Христа Спасителя.

Спустя два дня директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева заявила, что икона может «развалиться на части». 

«Там три доски, и они не очень хорошо скреплены между собой. <...> Эта икона никогда не была представлена как чудотворная. "Троица" — это главный русский вклад в христианскую иконографию, (основное в ней) — не религиозное значение, а значение искусствоведческое», — пояснила она. 

Источник: «Интерфакс»

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