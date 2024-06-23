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Депутат Картаполов допустил изменение времени для решения по ядерному оружию

16:43 • 23.06.2024

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил о возможном изменении времени для принятия решения об использовании ядерного оружия. Об этом пишет РИА Новости. 

По словам депутата, изменение ядерной доктрины возможно в случае роста «вызовов и угроз» по отношению к России. 

«Все будет зависеть от того, как будет меняться военно-политическая обстановка. Доктрина отражает нашу реакцию на то, что происходит вокруг нашей страны. Если мы увидим, что вызовы и угрозы увеличатся, значит, мы можем что-то поправить в ней по времени применения ядерного оружия, принятия решения на это применение. Но конкретно, конечно, сейчас рано говорить об этом», — сказал Картаполов.

В середине июня замглавы российского МИД Сергей Рябков допустил изменение базовых документов, касающихся ядерного сдерживания, из-за «эскалационных действий США и их союзников по НАТО». Однако какие именно изменения могут внести в доктрину, он не уточнил. 

Изменения в ядерной доктрине допускал и Владимир Путин во время Петербургского экономического форума. При этом он говорил, что момент для применения ядерного оружия, который прописан в доктрине, в настоящее время не наступил. 

До этого, в середине марта, Путин говорил, что Россия готова к ядерной войне. «С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они [войска] у нас постоянно находятся в состоянии боевой готовности. Это первое. Второе. Это тоже общепризнанная вещь — наша ядерная триада является более современной, чем любая другая триада, а такая триада только у нас, да и у американцев на самом деле», — заявил он пропагандисту Дмитрию Киселеву. 

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