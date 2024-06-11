В МИД допустили изменение ядерной доктрины из-за «действий НАТО»

Замглавы российского МИД Сергей Рябков допустил изменение базовых документов, касающихся ядерного сдерживания, из-за «эскалационных действий США и их союзников по НАТО». Его слова приводит «Интерфакс».

«Я могу сказать только то, что обстановка имеет тенденцию к дальнейшему осложнению, и те вызовы, которые множатся в результате неприемлемых и эскалационных действий США и их союзников по НАТО, вне всякого сомнения ставит перед нами во весь рост вопрос о том, как базовые документы в сфере ядерного сдерживания могут быть приведены в большее соответствие с текущими потребностями», — заявил Рябков.

Какие изменения могут внести в доктрину, Рябков не уточнил.

В середине марта Владимир Путин заявил о готовности России к ядерной войне. «С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они [войска] у нас постоянно находятся в состоянии боевой готовности. Это первое. Второе. Это тоже общепризнанная вещь — наша ядерная триада является более современной, чем любая другая триада, а такая триада только у нас, да и у американцев на самом деле», — сказал он пропагандисту Дмитрию Киселеву.

Кроме того, на Петербургском экономическом форуме на прошлой неделе Путин заявил, что момент для применения ядерного оружия, обозначенный в доктрине, еще не наступил. С другой стороны, Путин допустил внесение в доктрину изменений.

«Доктрина — это живой инструмент, и мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире, вокруг нас, и не исключаем внесения каких-то изменений в эту доктрину», — сказал он.

Россия и Беларусь 11 июня начали второй этап нестратегических ядерных учений. В Минобороны отметили, что они «направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Беларуси в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства».

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