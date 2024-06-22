США запретили Украине бить своим оружием по российским аэродромам

Соединенные Штаты не позволили Украине наносить удары своим оружием по ключевым российским аэродромам. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на двух украинских чиновников.

Запрет не позволяет Украине наносить удары в том числе по тем аэродромам, с которых взлетают самолеты с управляемыми авиабомбами.

Как утверждает издание со ссылкой на украинских чиновников, Соединенные Штаты запретили Украине наносить удары по российским объектам, находящимся в радиусе больше 100 километров от границы. При этом неназванные американские чиновники назвали «неверным» данное утверждение.

Один из представителей Минобороны Украины, имя которого не называется, отметил, что разрешение на использование американского оружия для ударов по российской территории «определенно изменило ситуацию». Однако, по его словам, «ни дальность, ни категория оружия не достаточны».

Накануне источники Politico утверждали, что Вашингтон ослабил ограничения, касающиеся использования Киевом американского оружия для ударов по территории России. По их данным, США разрешили атаковать любые российские подразделения, наносящим удары по Украине.

В конце мая стало известно, что власти США разрешили Украине сбивать своим оружием ракеты и истребители над российской территорией России, если они представляют угрозу. Однако американские чиновники, несмотря на разрешение, выразили опасения из-за атак на радиолокационные станции в Оренбургской области и Краснодарском крае, совершенные украинской армией этой весной.

СМИ ранее писали, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары лишь по тем объектам на российской территории, которые находятся недалеко от Харькова. Впоследствии Байден сказал, что не даст Украине разрешение на нанесение ударов по Москве и Кремлю.

В начале июня сообщалось, что Киев уже применял американское оружие для ударов по российской территории.

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