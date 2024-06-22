Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев создал телеграм-канал на английском языке. Об этом он сам сообщил в своем русскоязычном телеграм-канале.

«Специально для англосаксов решил сделать отдельный ресурс. Пусть наслаждаются!» — написал Медведев.

В новом телеграм-канале на момент публикации новости было два поста. В первом Медведев поприветствовал подписчиков, во втором — перевел свой последний пост из русскоязычного канала. Там Медведев заявил, что «американцы продолжают держать всех за полных придурков», возмутившись тем, что «США вполне серьезно предлагают нам договариваться по вопросу нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений». «Нет уж, такое возможно только после отказа от поставок оружия бандеровскому режиму и блокирования его приёма в НАТО», — также написал Медведев.

У русскоязычного канала бывшего премьера и президента России на момент публикации новости больше 1,37 миллиона подписчиков, у нового англоязычного канала — почти 11 тысяч.

Медведев с начала войны в Украине регулярно пишет посты в свой телеграм-канал, резко комментируя различные внешне- и внутриполитические события. Так, он в своих постах неоднократно сравнивал президента Украины Владимира Зеленского с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

Кроме того, Медведев критиковал нейросеть YandexGPT — зампреду Совбеза не понравились ответы колонки «Алиса», которая использует эту нейросеть, на вопросы про Украину и Запад. Из-за этого Медведев предложил признать менеджеров «Яндекса» «иноагентами».

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