Медведев сравнил Зеленского с Гитлером

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своих соцсетях и телеграм-канале поздравление с 1 мая, в котором сравнил президента Украины Владимира Зеленского с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

Медведев опубликовал советский агитационный плакат времен Великой Отечественной войны с надписью «Каждый удар молота — удар по врагу!». На оригинальном плакате из-под молота, которым советский рабочий бьет по наковальне, вылетают снаряды, которые попадают в карикатурное изображение Гитлера. На картинке, опубликованной Медведевым, лицо Гитлера заменено на фотографию Зеленского.

«Наши заводы выпускают сегодня грозное вооружение. Такое, перед которым трепещут наши враги. При этом оружие мы производим не вместо, а вместе со всем, что нужно нашей стране для благополучной жизни. <...> Победа будет за нами! С праздником 1 мая!» — написал Медведев.

Это не первый раз, когда он сравнивает украинского президента с Гитлером. Так, в мае 2023 года он предсказывал смерть Зеленского, написав, что у того есть шанс «окочуриться, совершив трусливое самоубийство, как Гитлер, наглотавшись собачьего яда».

Примерно годом раньше Медведев сравнил слова Зеленского о том, что россияне должны понести ответственность за войну в Украине, оказавшись в изоляции, с идеями фюрера. «Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть еще вопросы о природе украинской власти?» — написал тогда Медведев.

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