Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале раскритиковал нейросеть YandexGPT, которая используется в умной колонке «Алиса». Ему не понравились ответы колонки про Украину и Запад, в результате чего он предложил признать менеджеров «Яндекса» «иноагентами».

По словам Медведева, он задал «Алисе» три вопроса. Первый — о том, когда в США был принят закон об изъятии российских активов. На это колонка ответила: «Я еще только учусь и не хочу выглядеть глупо».

«Задаешь вопрос про любой российский закон — отвечает с блеском. Про другие иностранные законы — тоже», — возмутился Медведев.

Затем зампред Совбеза спросил у колонки, где в Украине находятся памятники Степану Бандере. «Я только учусь», — ответила «Алиса». «Про Nelson's Column или памятник Пушкину в России – [отвечает] без проблем», — написал Медведев.

Наконец, он попросил «Алису» назвать расстояние между Киевом и Белгородом по прямой. Колонка сказала: «429 километров». Этот ответ тоже не понравился Медведеву. «Спросили еще раз — включила дурку. Хотя все другие расстояния измеряет отлично», — написал он.

«Что тут скажешь? Боятся за тех клиентов, кто не любит Россию? Но вопросы же нейтральные. Боятся, что данными о расстоянии между Киевом и Белгородом воспользуется Генштаб России для планирования своих ударов? Даже комментировать смешно. Боятся, что мир узнает про памятники Бандере и поймет, что на территории б. Украины нацистский политический режим? Но ведь вопрос просто о памятнике», — сказал Медведев.

По его словам, произошедшее не только «сильно подрывает доверие к “Яндексу” и его продуктам», но и «дает основания признать нынешних менеджеров иноагентами».

Ранее The Insider проанализировал информацию о поставках в Россию вина с итальянских виноградников, принадлежащих Медведеву. Издание пришло к выводу, что даты его антизападных постов совпали с датами поставок.

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