В последние месяцы кажется, что Дмитрия Медведева подменили. Бывший президент России, а теперь заместитель председателя Совбеза не стесняется оскорблять западных политиков и использовать язык вражды. И если для России такая открытая агрессия от представителя власти — это что-то новое, то в Беларуси и чиновники, и пропагандисты еще с 2020 года не сдерживаются в выражениях. Сам Александр Лукашенко время от времени называет своих оппонентов «шелудивыми» и «овцами». «Холод» предлагает вам определить, где чья риторика: отличий порой практически нет.

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