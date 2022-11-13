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Дмитрий Медведев или белорусские пропагандисты?

Тест: определите, кто написал этот хейтспич. Поверьте, будет непросто

13.11.2022

В последние месяцы кажется, что Дмитрия Медведева подменили. Бывший президент России, а теперь заместитель председателя Совбеза не стесняется оскорблять западных политиков и использовать язык вражды. И если для России такая открытая агрессия от представителя власти — это что-то новое, то в Беларуси и чиновники, и пропагандисты еще с 2020 года не сдерживаются в выражениях. Сам Александр Лукашенко время от времени называет своих оппонентов «шелудивыми» и «овцами». «Холод» предлагает вам определить, где чья риторика: отличий порой практически нет.

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«Не зря же западники проводят столько семинаров, конференций, мастер-классов и симпозиумов, что только поспевай регистрироваться. Перестань быть “мясом”, частью своей страны и народа, отринь “чернь” — и просунься в тусовку “правозащитников, урбанистов, политменеджеров, молодых политиков”. Тебе все поездки оплатят и даже суточных отсыплют. С одним условием: найди овец и баранов. Выполощи им мозги и сбей в стадо. И руководи, сидя за границей, в тепле и уюте». Кто написал такое, по вашему мнению?

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«Против нас сегодня часть умирающего мира. Это кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни. С ними разномастная свора хрюкающих подсвинков и недалеких обывателей из распавшейся западной империи со стекающей по подбородку от вырождения слюной». Чьи слова?

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«Первые результаты выборов в США и вчерашний истеричный “ультиматум” украинского зеленого вождя в зеленой нестиранной майке — подтверждение того, что привычный мир дедушки Байдена улетает». Чье это высказывание?

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«Либеральная грязь замутила практически все, мир стоит на грани исчезновения». Откуда эта фраза?

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«У нас политическая культура пока крайне низкая. И многие, которые попали сейчас на улицу, — они не оттого, что они агрессивные. Они не оттого, что они бандиты. А оттого, что они заблудились и не понимают, что есть другие каналы для того, чтобы воплотить все те их мечты и желания, которые есть». Кто так говорит о протестующих гражданах?

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«Мозги им [жителям Евросоюза], конечно, засрали знатно. Но есть предел напору фекалий в пропагандистской фановой трубе. Дальше общественное сознание начинает задыхаться в миазмах циничной лжи, льющейся зловонным потоком на головы уставших европейцев». Чье мнение?

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«Часть аудитории, которая либеральная и против государства, подхихикивала, мол, это пропагандисты сами придумали страшилки. Но вот журналист Дугина убита. И то же дурачье хихикает: “Так, может, это русские убили, чтобы Путин получил повод жестче бомбить Киев”. А зачем Путину повод, еще и кровавый?». Кто так описал убийство Дугиной?

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«Литовский политический сенбернар, не в обиду обаятельному песелю, громче всех лаял за санкционные удавки». Кто так называет оппонентов?

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Кто называл сотрудников польского МИД «дегенератами»?

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«Нам было не очень ловко макать западников (как и некоторых замаравшихся братьев по бывшему соцлагерю) в их историко-идеологические нечистоты: до поры до времени думалось, что они нам как-никак “партнеры” и даже бывшие союзники. Да и наш народ незлопамятен и великодушен». Откуда мы это взяли?

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Автор
Аня Перова
Фото на обложке
Дмитрий Азаров / Коммерсантъ; Александр Казаков / Коммерсантъ; panos3 / Shutterstock
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