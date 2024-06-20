Вслед за мега-ливнями в Москву могут прийти смерчи

Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей города об угрозе формирования смерчей в столице 20 июня.

«Сверхинтенсивные осадки ожидаются в столице сегодня, есть вероятность формирования смерчей. Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автомобилистов — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале ведомства.

Там также отметили, что в отдельных районах Москвы уже начался сильный дождь. Согласно прогнозам синоптиков, смерчи могут образоваться в столице в период с полудня до пяти часов вечера.

«В течение всего дня сохранятся дождь с вероятность выпадения до 20 миллиметров осадков в течение часа, гроза», — сообщает ведомство.

Из-за аномальных осадков, которые продолжаются в Москве уже несколько дней, власти временно закрыли городские парки, сообщает РИА «Новости».

Накануне столицу накрыл очередной тропический ливень. По словам синоптиков, он вызван пришедшим с юга циклоном, в зоне влияния которого продолжает оставаться город. А 6 июня из-за удара молнии на ВДНХ загорелось «Детское посольство».

Также на этой неделе главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила о приходе в столицу редкого погодного явления — «тропических ночей», при котором ночная температура воздуха значительно превышает средние значения, обычные для этого времени года.

По ее словам, в ночь на 17 июня в столице было +16,6 градусов, а в ночь на 18 число ожидается от +17 до +19. При этом средняя ночная температура воздуха для июня составляет +11,5 градусов, добавила Позднякова.

Метеоролог назвала «тропические ночи» в такое время года «редким явлением» и отметила, что такое бывает раз в семь-восемь лет.

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