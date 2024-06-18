Москву накрыл тропический ливень 

В Москве прошел очередной тропический ливень. Синоптики предупреждают, что циклон который пришел с юга и стал причиной ливней 17 июня все еще определяет погоду в столице.

«В системе [южного циклона] циркулирует воздух с разными температурными характеристиками, поэтому система атмосферных фронтов довольно сложная. Расчеты показывают, что днем на столичный регион прольется много дождя, количество осадков по территории может существенно различаться: где-то 5-10 мм, а местами 20-40 мм», — написала в своем телеграм-канале главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

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По ее словам, дожди в Москве продлятся минимум до 18 часов 18 июня. «Пусть небольшой утренний дождичек не расслабляет москвичей, вечером некоторым придется возвращаться после работы под ливнем! И грозовая деятельность во вторник будет активной, в это время лучше находиться вне улицы», — добавила Позднякова.

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Накануне стало известно, что вместе с тропическими ливнями в столицу пришли «тропические ночи». Так синоптики называют погодное явление, при котором температура ночью значительно превышает обычные средние значения для этого времени года.

Так, по словам Поздняковой, в ночь на 17 июня в столице было +16,6 градуса, а в ночь на 18 число ожидалось до +19. При этом средняя ночная температура воздуха в июне составляет лишь +11,5 градуса.

При этом Позднякова отметил, что «тропические ночи» — это редкое явление, которое случается не чаще раза в семь-восемь лет.

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