После удара молнии на ВДНХ загорелось «Детское посольство» 

В Москве огонь охватил кровлю здания частного центра развития ребенка «Детское посольство», которое расположено на территории ВДНХ, сообщили в МЧС.

Пожарным удалось локализовать пожар, площадь которого, по предварительным данным, составила 110 квадратных метров.

«Предварительно, пострадавших нет. До прибытия пожарных люди вышли на улицу самостоятельно», — говорится в сообщении МЧС.

По данным Shot, из здания «Детского посольства» эвакуировали 19 детей. Телеграм-канал утверждает, что пожар начался после удара молнии.

Днем 6 июня на Москву обрушился ливень с градом и молниями. В некоторый районах столицы образовались непроходимые лужи. В московском районе Свиблово, как утверждают телеграм-каналы Mash и Shot, молния попала в детский пластмассовый велосипед, расплавив его.

В ночь на 6 июня на ВДНХ прошел самый сильный ливень в этом столетии, сообщает специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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«Сутки 6 июня уже стали вторыми самыми дождливыми за всю историю наблюдений в столице. До абсолютного рекорда в 58,2 мм осталось чуть более 5 мм. И такое количество вполне может выпасть на ВДНХ к 21 часу», — написала она в своем телеграм-канале.

Из-за ливня на дорогах Москвы образовались пробки. В МЧС предупредили, что дождь с градом продлится до ночи 7 июня.

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