В Москву пришли редкие «тропические ночи»

В Москву пришли «тропические ночи», когда температура воздуха намного превышает среднюю ночную отметку. Об этом в своем телеграм-канале написала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По ее словам, в ночь на 17 июня в столице было +16,6 градусов, а в ночь на 18 число ожидается от +17 до +19. При этом средняя ночная температура воздуха в июне составляет +11,5 градусов, добавила Позднякова.

«Надо отметить, что такие “тропические ночи” в середине июня — явление довольно редкое и случается раз в семь-восемь лет», — сказала она.

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В Гидрометцентре сообщили, что первую половину недели температура воздуха в Москве будет превышать климатическую норму на четыре градуса. Однако уже в четверг она приблизится к привычным значениям, а затем будет отставать от них на один-два градуса.

Последние несколько недель в Москве периодически проходят мощные ливни. 12 июня в городе выпало 45% месячной нормы осадков, сообщал РБК. Ливень продолжился и на следующий день: в результате затопило некоторые улицы и участок Филевской линии метро.

17 июня в город снова пришла гроза. Издание Msk1.ru опубликовало кадры, на которых видны затопленные улицы и упавшие деревья. Также журналисты выложили видео, снятые в квартире с протекающим навесным потолком. На одном из роликов видно, как вода капает внутри вагона МЦД.

Татьяна Позднякова написала, что самым сильным в Москве с начала ХХI века стал ливень, прошедший на ВДНХ 6 июня. По ее словам, этот день стал вторым самым дождливым в городе за всю историю наблюдений.

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