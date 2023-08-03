Американская певица Lizzo ответила на обвинения в домогательствах и фэтшейминге, которые против нее выдвинули ее бывшие танцовщицы. Она опубликовала пост в своем инстаграме.

«Обычно я не отвечаю на ложные обвинения, но в данной ситуации они слишком невероятны и возмутительны, чтобы их игнорировать», — сказала певица. Lizzo написала, что обвинения исходят от ее бывших сотрудников, «которые уже публично признали, что их поведение во время тура было неуместным и непрофессиональным».

«Как художница, я всегда была очень увлечена тем, что делаю. Я серьезно отношусь к своей музыке и своим выступлениям. […] Иногда мне приходится принимать трудные решения, но я никогда не заставляю своих сотрудников чувствовать себя некомфортно или так, будто их не ценят как важную часть команды», — говорится в посте.

«Я не злодейка, которой меня в последние дни выставляют СМИ. Я очень открыта в своей сексуальности и самовыражении, но я не могу позволить людям использовать эту открытость, чтобы выставить меня той, кем я не являюсь. […] Я знаю, каково это, когда тебя каждый день стыдят за тело, и я никогда не стала бы критиковать или увольнять сотрудника из-за его веса», — написала Lizzo.

Ранее три бывшие танцовщицы, которые сотрудничали с певицей, подали к ней иск в Верховный суд Лос-Анджелеса. Они обвинили Lizzo в том, что она критиковала их вес, а также заставляла трогать обнаженных артисток в стриптиз-клубе в Амстердаме и есть бананы из их вагин.

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